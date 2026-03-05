BPOLD-B: Gesuchten Mann auf der Autobahn 15 festgenommen
Forst (ots)
In der Nacht zu Mittwoch vollstreckte die Bundespolizei an der Autobahn 15 einen Haftbefehl.
Gegen 00:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in einem aus Polen kommenden Reisebus. Der Mann wies sich mit einer polnische ID- Karte aus.
Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung. Das Amtsgericht Hannover verurteilte den 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Juli 2025 zu einer Geldstrafe von 7.000,00 Euro zuzüglich Verfahrenskosten bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen.
Da der 32-Jährige die geforderte Summe nicht begleichen konnte, übergaben ihn die Beamtinnen und Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin
Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell