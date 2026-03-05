Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gesuchten Mann auf der Autobahn 15 festgenommen

Forst (ots)

In der Nacht zu Mittwoch vollstreckte die Bundespolizei an der Autobahn 15 einen Haftbefehl.

Gegen 00:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in einem aus Polen kommenden Reisebus. Der Mann wies sich mit einer polnische ID- Karte aus.

Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung. Das Amtsgericht Hannover verurteilte den 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Juli 2025 zu einer Geldstrafe von 7.000,00 Euro zuzüglich Verfahrenskosten bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen.

Da der 32-Jährige die geforderte Summe nicht begleichen konnte, übergaben ihn die Beamtinnen und Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

