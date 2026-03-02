Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Trio vorläufig festgenommen

Berlin- Tempelhof-Schöneberg (ots)

Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei drei Graffiti-Sprayer vorläufig fest, welche zuvor eine abgestellte S-Bahn am S-Bahnhof Lichtenrade besprüht hatten.

Gegen 5:30 Uhr stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen im Bereich des S-Bahnhofes fest, welche eine abgestellte S-Bahn auf einer Gesamtfläche von rund 48 Quadratmetern besprühten. Als die Personen den Bereich des Tatortes mit einem abgestellten Fahrzeug verlassen wollten, stoppten vor Ort befindliche, uniformierte Einsatzkräfte das Trio.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen zwei deutsche sowie einen französischen Staatsangehörigen vorläufig fest. An der Kleidung der drei Personen befanden sich Farbanhaftungen.

Die Bundespolizei stellte entsprechende Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die drei zum Teil bereits polizeibekannten Männer im Alter zwischen 31 und 40 Jahren ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte alle wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell