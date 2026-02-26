Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht: Reisender am S-Bahnhof Neukölln bewusstlos geschlagen

Berlin- Neukölln (ots)

Nachdem Mittwochnachmittag ein Unbekannter einen Reisenden am S-Bahnhof Neukölln schlug und anschließend vom Bahnhof flüchtete, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr sollen die beiden Männer am S-Bahngleis in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein, in deren weiterem Verlauf der Unbekannte dem 35-Jährigen Deutschen plötzlich mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser stürzte daraufhin inmitten zahlreicher Reisender zu Boden und blieb mit einer Platzwunde am Kopf bewusstlos liegen. Der Angreifer entfernte sich unerkannt vom Bahnhof. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Geschädigten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Bundespolizei fahndeten anschließend ohne Ergebnis nach der unbekannten männlichen Person und sicherten Videoaufzeichnungen der Tat. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich viele Reisende auf dem Bahnsteig. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität des Angreifers machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell