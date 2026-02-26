Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann mit Glasflasche am Bahnhof Lichtenberg attackiert

Berlin- Lichtenberg (ots)

Mittwochnachmittag schlug eine männliche Person einer anderen am Bahnhof Berlin-Lichtenberg mit einer abgebrochenen Glasflasche ins Gesicht und flüchtete unerkannt. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Kurz vor 17 Uhr sollen die beiden Männer zunächst innerhalb der Haupthalle des Bahnhofes miteinander Kontakt gehabt haben. Anschließend folgte der Unbekannte dem 35-Jährigen Deutschen auf den S-Bahnsteig. Der unbekannt gebliebene zerbrach daraufhin eine Glasflasche und schlug dem Geschädigten mit dieser unvermittelt in das Gesicht. Der Mann ging unmittelbar nach dem Schlag zu Boden und blieb dort mit stark blutenden Gesichtsverletzungen liegen, während der Angreifer vom Bahnhof flüchtete. Reisende leisteten Erste Hilfe und informierten den Rettungsdienst. Der Verletzte klagte über starke Schmerzen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Bundespolizei fahndeten ohne Ergebnis nach dem flüchtigen Angreifer.

Die Beamtinnen und Beamten sicherten vorhandene Videoaufzeichnungen der Tat und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich viele Reisende auf dem Bahnsteig. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität des Angreifers machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

