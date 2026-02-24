Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahmen nach Diebstahl im ICE

Berlin-Mitte (ots)

Montagnachmittag nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese einem Reisenden gemeinschaftlich eine Smartwatch in einem Fernzug entwendeten.

Gegen 14:30 Uhr bemerkten Ermittler eines Fachkommissariats des Landeskriminalamts der Polizei Berlin sowie zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei polizeibekannte Taschendiebe im Berliner Hauptbahnhof.

Die Beamtinnen und Beamten stiegen gemeinsam mit den Männern in einen ICE und beobachteten eine vermeintliche Diebstahlhandlung. Am Bahnhof Spandau verließ das Duo den Fernzug und fuhr mit einer Regionalbahn zurück zum Hauptbahnhof. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen dort die polnischen Staatsangehörigen vorläufig fest und verbrachten diese zur weiteren Bearbeitung auf die Dienststelle.

Der 55-jährige Bestohlene stellte während der Weiterfahrt das Fehlen seiner Smartwatch fest und meldete dies dem Zugbegleiter, der die Bundespolizei über den Verlust informierte.

Bei der Durchsuchung des 44- und 55-jährigen Tatverdächtigen konnten die Einsatzkräfte die beschriebene Uhr bei dem Jüngeren feststellen und für den rechtmäßigen Eigentümer sicherstellen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte das Duo auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell