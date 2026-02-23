PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht - Reisender stürzt Bahnhofstreppe nach Tritt in den Rücken hinunter

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Sonntagabend stürzte ein 26-Jähriger eine Treppe im Bahnhof Berlin Hermannstraße nach einem Tritt in den Rücken durch einen unbekannten Jugendlichen hinunter. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr soll der 26-Jährige vor dem Bahnhof zunächst eine vierköpfige Jugendgruppe angesprochen haben. Diese entfernte sich zunächst von dem Mann, welcher sich im weiteren Verlauf in den Bahnhof begab. Kurz darauf kamen die vier Jugendlichen zurück und folgten dem 26-Jährigen zu einer Treppe. Während drei der Jugendlichen ihre Handys herausholten und offenbar zu filmen begannen, lief ihr Begleiter dem 26-Jährigen hinterher und sprang diesem gezielt mit dem Fuß in den Rücken, woraufhin er die Treppe hinunterstürzte. Anschließend flüchtete die Jugendgruppe unerkannt vom Bahnhof. Ein Zeuge alarmierte den Notruf und eilte dem verletzten Mann zur Hilfe. Rettungskräfte brachten den 26-jährigen gebürtigen Letten mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen der Tat und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Angreifer ein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere sachdienliche Angaben zur Identität des Angreifers sowie dessen Begleiter machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

