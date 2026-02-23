PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Graffiti

Berlin - Spandau (ots)

In der Nacht zu Samstag nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese einen abgestellten Zug besprühten.

Gegen 0 Uhr informierte ein Triebfahrzeugführer die Bundespolizei über zwei Personen, die gegenwärtig einen abgestellten Zug in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Spandau besprühen sollen.

Alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei gelang es das Duo nach kurzer Flucht im Nahbereich zu stellen, vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit auf die Dienststelle zunehmen. Sie wiesen Farbanhaftungen an den Händen auf. Eine Absuche im Nahbereich führte zum Auffinden der etwa 19 m² großen Besprühungen an dem abgestellten Zug sowie von Sprayer-Utensilien, welche die Beamtinnen und Beamten als Beweismittel sicherstellten.

Die Einsatzkräfte führten bei dem 22-jährigen niederländischen und bei dem polizeibekannten 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen staatsanwaltschaftlich angeordnete Wohnungsdurchsuchungen durch, bei der sie Mobiltelefone, Kameras, Speichermedien und Skizzen auffanden und sicherstellten.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen das Duo ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Männer an den jeweiligen Wohnadressen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

