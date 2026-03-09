Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Präventive Kontrolle überführt vermeintlichen Drogendealer

Berlin- Pankow (ots)

Sonntagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der bei einer Kontrolle größere Mengen an Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel und Bargeld mit sich führte.

Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei einen Mann in einer S-Bahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Greifswalder Straße und Landsberger Allee.

Die Überprüfung der Personaldaten des tunesischen Staatsangehörigen ergab den Verdacht des unerlaubten Aufenthalts.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge an Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie 645 Euro Bargeld in der Umhängetasche.

Da der Verdacht des Handels mit Betäubungs- und Arzneimitteln vorlag, beschlagnahmten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten die aufgefundenen Substanzen sowie das Bargeld des 19-Jährigen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz gegen den Polizeibekannten ein.

Zuständigkeitshalber übernahm die Polizei Berlin die weiteren Ermittlungen und ordnete die Verbringung des Mannes in eine Gefangenensammelstelle an. Es ist beabsichtigt, ihn im Laufe des Montags einem Haftrichter vorzuführen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell