PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Präventive Kontrolle überführt vermeintlichen Drogendealer

Berlin- Pankow (ots)

Sonntagabend nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der bei einer Kontrolle größere Mengen an Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel und Bargeld mit sich führte.

Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei einen Mann in einer S-Bahn der Linie S41 zwischen den Bahnhöfen Greifswalder Straße und Landsberger Allee.

Die Überprüfung der Personaldaten des tunesischen Staatsangehörigen ergab den Verdacht des unerlaubten Aufenthalts.

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine größere Menge an Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie 645 Euro Bargeld in der Umhängetasche.

Da der Verdacht des Handels mit Betäubungs- und Arzneimitteln vorlag, beschlagnahmten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten die aufgefundenen Substanzen sowie das Bargeld des 19-Jährigen.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz gegen den Polizeibekannten ein.

Zuständigkeitshalber übernahm die Polizei Berlin die weiteren Ermittlungen und ordnete die Verbringung des Mannes in eine Gefangenensammelstelle an. Es ist beabsichtigt, ihn im Laufe des Montags einem Haftrichter vorzuführen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:01

    BPOLD-B: Schleusung in Südbrandenburg aufgedeckt

    Forst (ots) - Donnerstagabend nahm die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle einen mutmaßlichen Schleuser fest. Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Einreisekontrolle ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung. Der 37-Jährige Fahrer legte einen usbekischen Reisepass sowie einen polnischen Aufenthaltstitel vor. Die weiteren Insassen, drei kasachische Staatsangehörige im ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:00

    BPOLD-B: Gesuchten Mann auf der Autobahn 15 festgenommen

    Forst (ots) - In der Nacht zu Mittwoch vollstreckte die Bundespolizei an der Autobahn 15 einen Haftbefehl. Gegen 00:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in einem aus Polen kommenden Reisebus. Der Mann wies sich mit einer polnische ID- Karte aus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:50

    BPOLD-B: Touristin in S-Bahn sexuell belästigt

    Berlin- Treptow- Köpenick (ots) - Samstagabend belästigte ein Mann eine Frau während der Fahrt mit einer S-Bahn der Linie 3 sexuell. Einsatzkräfte konnten den am S-Bahnhof Rahnsdorf geflüchteten Mann vorläufig festnehmen. Gegen 21:45 Uhr soll der Mann zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit einem unbekannten Reisenden gehabt haben. Anschließend fokussierte er sich auf die ebenfalls innerhalb der S-Bahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren