Feuerwehr Nürnberg: Schnee bringt Bäume an Belastungsgrenze - Gefahr für Jugendhotel

Nürnberg (ots)

Die winterlichen Bedingungen brachten gestern Bäume nicht nur im Stadtgebiet Nürnberg an die Belastungsgrenze. In Buchenbuhl drohten mehrere Bäume aufgrund der Schneelast auf ein Jugendhotel zu stürzen.

Am Montag, den 26.01.2026 gegen 13 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Nürnberg zu einem Jugendhotel in Buchenbühl alarmiert. Aufgrund der anhaltenden, starken Schneefälle hatten sich mehrere Bäume bedrohlich in Richtung der Unterkunft geneigt und drohten unter der Schneelast zu brechen.

Die Bäume standen nahe an dem Beherbergungsbetrieb, daher bestand die akute Gefahr, dass diese auf das Dach des Jugendhotels stürzen. Im gefährdeten Bereich befanden sich Zimmer, in welchen aktuell mehrere Schulklassen untergebracht sind.

Nach Abwägung aller Möglichkeiten und der mit Hilfe der Expertise des Försters der bayerischen Staatsforsten wurden die Bäume mit Hilfe des Feuerwehrkranes und dem "Hamburger Rettungskorb", einer Arbeitsplattform zum Anhängen an den Kran, abgetragen. Dadurch wurde die Gefahr für das Gebäude beseitigt und die Kinder können weiter sicher in der Unterkunft bleiben.

Im Laufe des Einsatzes wurde außerdem zusammen mit SöR und dem Förster entschieden, die Rathsbergstraße komplett zu sperren. Die Gefahr durch herabstürzende Äste und umfallende Bäume wurde als zu akut eingeschätzt. Diese Sperrung dauert mindestens bis in den Dienstagvormittag hinein. Erst dann kann aufgrund der Witterung eine weitere Entscheidung über eine mögliche Freigabe getroffen werden. Die in der Rathsbergstraße verkehrende Buslinie wird für den Zeitraum der Sperrung über eine Alternativroute nach Buchenbühl geleitet.

Die Berufsfeuerwehr Nürnberg war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und wurde durch den Förster der bayerischen Staatsforsten und SöR beraten. (SG/TB)

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell