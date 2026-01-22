PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Nürnberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuer in einem Recyclingbetrieb im Nürnberger Hafen

Nürnberg (ots)

Kurz vor 19 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle heute Abend ein Hilferuf aus einem Recyclingbetrieb im Nürnberger Hafen. Ein Lagerbereich für geschreddertes Kunststoffmaterial stehe in Vollbrand. Die umgehend zur Einsatzstelle eilenden Einsatzkräfte konnten dabei Schlimmeres verhindern.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwache 4 bestätigte sich die Meldung: Auf einer Fläche von ca. 5 x 10 Metern brannte bis zu 5 Meter hoch aufgeschüttetes Recyclingmaterial lichterloh. Der schnelle Einsatz eines Löschrohres durch einen Atemschutztrupp erzielte zum Glück sofort Wirkung. Die Flammen konnten auf die Lagerfläche begrenzt und nach kurzer Zeit nahezu gelöscht werden. Mit Hilfe eines betriebseigenen Radladers wurde das Brandgut aus der Lagerboxe herausgefahren und auf einer angrenzenden Fläche endgültig abgelöscht.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwache 4. Einheiten der Feuerwache 5, der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt und des Rettungsdienstes standen zur Unterstützung bereit, musste jedoch nicht eingesetzt werden.

[BR/FS]

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Nürnberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Nürnberg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Nürnberg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 19:16

    Feuerwehr Nürnberg: Unfallserie auf A6 fordert eine tote Person und mehrere Verletzte

    Nürnberg (ots) - Heute wurde die Feuerwehr Nürnberg aufgrund des Blitzeises zu mehreren Unfällen auf die Bundesautobahn A6 gerufen, die sich kurz nacheinander im gleichen Abschnitt ereigneten. Eine Person kam dabei ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt und fünf weitere Personen erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Zunächst wurden die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:23

    Feuerwehr Nürnberg: Unruhige Silvesternacht

    Nürnberg (ots) - Die Feuerwehr Nürnberg und die Integrierte Leitstelle Nürnberg schauen insgesamt auf eine unruhige Silvesternacht zurück. In der Zeit von gestern Abend 18 Uhr bis heute Morgen 6 Uhr gingen bei der ILS Nürnberg insgesamt 878 Notrufe ein. Daraus ergaben sich 152 Brände und 406 Rettungsdiensteinsätze im Leitstellengebiet. Im Einsatzbereich der Stadt Nürnberg ergaben sich daraus 78 Brände und 193 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren