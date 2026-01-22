Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Feuer in einem Recyclingbetrieb im Nürnberger Hafen

Nürnberg (ots)

Kurz vor 19 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle heute Abend ein Hilferuf aus einem Recyclingbetrieb im Nürnberger Hafen. Ein Lagerbereich für geschreddertes Kunststoffmaterial stehe in Vollbrand. Die umgehend zur Einsatzstelle eilenden Einsatzkräfte konnten dabei Schlimmeres verhindern.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwache 4 bestätigte sich die Meldung: Auf einer Fläche von ca. 5 x 10 Metern brannte bis zu 5 Meter hoch aufgeschüttetes Recyclingmaterial lichterloh. Der schnelle Einsatz eines Löschrohres durch einen Atemschutztrupp erzielte zum Glück sofort Wirkung. Die Flammen konnten auf die Lagerfläche begrenzt und nach kurzer Zeit nahezu gelöscht werden. Mit Hilfe eines betriebseigenen Radladers wurde das Brandgut aus der Lagerboxe herausgefahren und auf einer angrenzenden Fläche endgültig abgelöscht.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwache 4. Einheiten der Feuerwache 5, der Freiwilligen Feuerwehr Gartenstadt und des Rettungsdienstes standen zur Unterstützung bereit, musste jedoch nicht eingesetzt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell