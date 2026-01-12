Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Unfallserie auf A6 fordert eine tote Person und mehrere Verletzte

Nürnberg (ots)

Heute wurde die Feuerwehr Nürnberg aufgrund des Blitzeises zu mehreren Unfällen auf die Bundesautobahn A6 gerufen, die sich kurz nacheinander im gleichen Abschnitt ereigneten. Eine Person kam dabei ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt und fünf weitere Personen erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Zunächst wurden die Rettungskräfte gegen kurz nach 13:15 Uhr auf den Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Langwasser in Fahrtrichtung Amberg alarmiert. Dort waren mehrere Fahrzeuge auf Höhe der Anschlussstelle Langwasser kollidiert. Dabei verletzten sich insgesamt drei Personen leicht. Diese konnten jedoch alle selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen und unmittelbar vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr unterstützte hier lediglich die Absicherung der Einsatzstelle, bis diese vollständig von der Polizei übernommen werden konnte. Noch während der Erkundung traf eine weitere Einsatzmeldung auf der gleichen Strecke ein, wonach ein weiterer Transporter oder LKW in die Leitplanke gefahren sei. Ein Löschfahrzeug kontrollierte daraufhin den weiteren Streckenverlauf und konnte feststellen, dass der noch fahrfähige LKW bereits von der Polizei von der Autobahn gelotst worden war.

Kurz vor 14:00 Uhr erreichte dann ein Notruf die Leitstelle, dass es auf dem Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Langwasser und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn nach der Kollision mehrerer Fahrzeuge - darunter auch ein LKW - brennen würde. Hier war aus bisher ungeklärter Ursache ein Sattelzug von der rechten Fahrbahn in die Mitte geschlittert und hatte dabei zwei PKW an den Fahrbahnteiler gepresst. Dabei war einer der zwei PKW und der vordere Teil des LKW in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des LKW konnte den schwer verletzten Fahrer des brennenden PKW und sich selbst gerade noch auf die Fahrbahntrennung retten, wo zwei zufällig im Stau auf der Gegenfahrbahn stehende Ärztinnen die Erstversorgung übernahmen. Der Fahrer des zweiten PKW konnte sein Fahrzeug leicht verletzt selbst verlassen. Für die zweite Person im brennenden PKW kam leider jede Hilfe zu spät.

Die A6 ist seit dem Unfall in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt. Seitens der Polizei wurde mit Hilfe des THW eine Umleitung über die angrenzenden Autobahnen eingerichtet. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Moorenbrunn, Wendelstein, Worzeldorf, Katzwang, Kornburg und Feucht. Eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung des Bayerischen Roten Kreuzes vorsorgte die Einsatzkräfte im Eisregen mit warmen Getränken. Die Bergung der Unfallfahrzeuge dauert zur Stunde noch an. [TS/CD]

