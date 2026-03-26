Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Taschendiebstahl in Mainz-Gonsenheim - Polizei bittet um Hinweise

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in der Breite Straße in Mainz- Gonsenheim zu einem versuchten Taschendiebstahl durch eine bislang unbekannte Personengruppe. Ein Geschädigter gab an, sich gegen 11:30 Uhr im Bereich der Breite Straße aufgehalten zu haben, nachdem er zuvor Bargeld in einer dortigen Bank abgehoben hatte. Etwa zehn Minuten später bemerkte er eine fremde Hand an seiner rechten hinteren Hosentasche, in der sich sein Portemonnaie befand. Nach eigenen Angaben berührte er die Hand der unbekannten Person und stellte fest, dass sich deren Daumen bereits in seiner Hosentasche befunden hatte. Als sich der Geschädigte umdrehte, standen ihm vier männliche Personen gegenüber, die sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernten.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa Mitte 20 Jahre alt - ca. 175-180 cm groß - überwiegend dunkel gekleidet - keine Kopfbedeckung - eine Person trug ein weißes Oberteil sowie eine schwarze, dünne Schnur um den Hals, an der sich ein unbekannter Gegenstand befand - eine Person hatte kurze, dunkle Haare und einen Bart

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beschriebenen Personen nicht mehr festgestellt werden.

Zeugenaufruf:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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