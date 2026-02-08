Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Gesamtfreiheitsstrafe 1 Jahr und 6 Monate - Sicherstellung eines Hundes durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 08.02.2026 gegen 07:10 Uhr nahm die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 58 Jahre) im S-Bahnhof Reeperbahn fest.

Zuvor erkannten ihn Bundespolizisten der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg im Rahmen der Zivilfahndung als gesuchte Person mit aktuellem Vollstreckungshaftbefehl wieder.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftaten "Inverkehrbringen von Falschgeld in Tateinheit mit Betrug, versuchter gewerbsmäßiger Betrug, Diebstahl mit Waffen, Nötigung in Tateinheit mit Bedrohung sowie gewerbsmäßigen Diebstahl" Gesuchte hat noch eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten zu verbüßen.

Bei der Festnahme trug der türkische Staatsangehörige einen Hund auf dem Arm mit sich. Er konnte auf Nachfragen der Bundespolizisten keinerlei Angaben zum Hund, zur Herkunft des Hundes und zu den Eigentumsverhältnissen machen. Der zutrauliche Hund wurde durch die Bundespolizisten übernommen, sichergestellt und anschließend durch das PK15 der Landespolizei Hamburg dem Tierheim zugeführt. Die genaue Hunderasse sowie der Name des Hundes konnten bislang nicht ermittelt werden.

Der 58-Jährige wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Altona zugeführt. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Unterschlagung" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Verfahren werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

