Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: DB-Mitarbeiter im Bahnhof Hamburg-Dammtor attackiert und verletzt-

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein DB-Mitarbeiter (Aufsicht am Bahnsteig/Zugabfertigung) am 03.02.2026 gegen 15.15 Uhr am Bahnsteig im örtlichen DB-Aufsichtsraum zum Gleis 3 im Bahnhof Dammtor von einem äußerst aggressiven Mann (m. 43) mit diversen Faustschlägen am Oberkörper/Kopf und am Boden liegend u.a. mit mehreren Fußtritten gegen den Kopf attackiert worden sein. Ein weiterer DB-Mitarbeiter (m.65) soll seinem Kollegen (m.49) zur Hilfe geeilt sein und soll umgehend in den sogenannten "Schwitzkasten genommen worden sein. Erst ein privat am Bahnsteig befindlicher Polzeibeamter der Landespolizei konnte weitere Angriffe unterbinden und den mutmaßlichen Täter fixieren.

Umgehend erreichten weitere alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen der Bundes- und Landespolizei Hamburg den Einsatzort.

"Der mutmaßlich mit Faust- und Fußtritten attackierte DB-Mitarbeiter (m.49) erlitt Kopfverletzungen und Verletzungen am Körper, er wurde zunächst durch eine RTW - Besatzung vor Ort versorgt und anschließend mit Verdacht einer Gehirnerschütterung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht."

"Nach ersten Aussagen soll der Tatverdächtige den DB-Dienstraum unerlaubt betreten haben, um sich aufzuwärmen. Nachdem dem Mann durch die beteiligten DB-Aufsichtsmitarbeiter mitgeteilt wurde, dass er den DB-Dienstraum nicht betreten darf eskalierte die Situation umgehend. Der Tatverdächtige soll den DB-Mitarbeiter umgehend beleidigt und attackiert haben."

Der mutmaßliche Täter wurde mit einem Funkstreifenwagen zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof verbracht. Eine zunächst vorgesehene Gewahrsamnahme in einer Zelle wurde aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht durchgeführt. Der Tatverdächtige konnte schriftlich belegen, dass er einen dringenden OP-Termin in einem Krankenhaus hatte. Der deutsche Staatsangehörige (m.43) wurde daraufhin wieder entlassen.

"Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf gefährliche Körperverletzung,Körperverletzung, Beleidigung) wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis: Weitere Angaben können von der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg nicht gemacht werden.

"RC"

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell