BPOL-HH: Frau auf "Shopping-Tour" im Hauptbahnhof - Diebstahl von 76 Gegenständen im Wert von über 1.000 EUR - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 01.02.2026 soll eine Frau (Alter: 62 Jahre) insbesondere diverse Schmuckartikel in einem Modeschmuckladen sowie ein hochpreisiges Parfüm in einer Parfümerie in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs entwendet haben. Der Gesamtwert des Stehlgutes beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand mindestens 1.142,05 EUR.

Die Tatverdächtige soll gegen 15:25 Uhr insbesondere diverse Schmuckartikel (75 Gegenstände im Wert von mindestens 949,05 EUR) aus den Regalen eines Modeschmuckladens entnommen und diese anschließend in einer ebenfalls entwendeten Handtasche verstaut haben.

Eine Ladenmitarbeiterin beobachtete die Diebstahlshandlungen und konnte den Sachverhalt einem in der Wandelhalle befindlichen Sicherheitsdienst mitteilen. Die Sicherheitsdienstmitarbeiter konnten die deutsche Staatsangehörige nach Verlassen des Geschäfts stellen und bis zum Eintreffen einer angeforderten Bundespolizeistreife vor Ort festhalten.

Das Stehlgut wurde in der entwendeten Handtasche aufgefunden und noch im Geschäft an eine Mitarbeiterin übergeben. Das Stehlgut verblieb größtenteils verkaufsfähig.

Bei der Durchsuchung der Person durch die Bundespolizei konnte zudem ein hochpreisiges Parfüm im Wert von 193 EUR aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass dieses Parfüm gegen 13:28 Uhr aus einer Parfümerie in der Wandelhalle entwendet wurde. Das Parfüm konnte an die betroffene Parfümerie verkaufsfähig übergeben werden.

Die nicht alkoholisierte und nicht unter Drogeneinfluss stehende Beschuldigte wollte sich nicht zum Tatvorwurf äußern. Sie musste nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen mit einem Platzverweis für den Hamburger Hauptbahnhof wieder entlassen werden.

Gegen die polizeilich bekannte Frau mit einem festen Wohnsitz in Hamburg leiteten die eingesetzten Bundespolizisten zwei Strafverfahren (Verdacht des Diebstahls) ein. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

