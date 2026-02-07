Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich zur Fußballspielbegegnung in der 1. Bundesliga FC St. Pauli - VfB Stuttgart

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 07.02.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) zur Fußballspielbegegnung FC St. Pauli - VfB Stuttgart im Einsatz. Das Fanverhältnis der Fanszenen wurde im Vorfeld als rivalisierend eingestuft.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Das Millerntor-Stadion war nach hiesigem Sachstand mit über 29.500 Zuschauern ausverkauft.

Rund 2.000 Fans von St. Pauli nutzten den ÖPNV in der An- und Abreisephase.

400 Fans von Stuttgart, die als Risikofans eingestuft wurden, erreichten mit einem Fernverkehrszug den Bahnhof Dammtor. Von dort führten sie einen Fanmarsch zum Millerntor-Stadion durch. Weitere 150 Stuttgart-Fans erreichten im Rahmen der Individualanreise mit der Bahn Hamburg, sodass in der bahnpolizeilichen Zuständigkeit der Bundespolizei insgesamt 550 Fans von Stuttgart festgestellt werden konnten.

In der Rückreisephase nach dem Spiel erreichten 550 Fans von Stuttgart mit einer Sonder-U-Bahn den Hamburger Hauptbahnhof. Vom Hamburger Hauptbahnhof reisten sie anschließend geschlossen mit einem Fernverkehrszug in Richtung Stuttgart ab.

Die An- und Abreisephase verlief unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen im bahnpolizeilichen Bereich störungs- und gewaltfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine Vorkommnisse.

Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich ging vollends auf.

Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und der DB-Sicherheit verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut.

Hinweis: Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist am 08.02.2026 ab 08:00 Uhr telefonisch wieder erreichbar.

WL

