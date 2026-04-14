Polizei Hagen

POL-HA: Polizeikontrolle führt zu Verdacht der Betäubungsmittelfahrt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag (13.04.) kontrollierten Polizisten einen Hagener auf der Wehringhauser Straße, der gegen 03.30 Uhr mit einem Segway fuhr. Der Mann hatte glasige Augen und zog immer wieder die Nase hoch, während die Streifenwagenbesatzung mit ihm sprach. Aufgrund der Feststellungen führten die Beamten einen Drogenvortest mit dem 46-Jährigen durch, dem er auf freiwilliger Basis zugestimmt hatte. Dieser verlief positiv auf unterschiedliche Substanzen. Der Hagener gab an, keine Betäubungsmittel zu nehmen, er könne sich den positiven Test nicht erklären. Er musste die Beamten für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Ihm wurde bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Anzeige aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gegen ihn. (arn)

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