Polizei Hagen

POL-HA: Dachdecker hindert Täter nach Diebstahl aus Firmenwagen an der Flucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei Mitarbeiter eines Dachdeckerbetriebes beobachteten am Dienstagnachmittag (14.04.2026) in Altenhagen mehrere Männer bei einem Diebstahl aus ihrem Firmenwagen und hielten anschließend zwei Täter fest. Die beiden Dachdecker standen gegen 14.40 Uhr auf einem Hubwagen und führten Arbeiten am Dach eines Hauses in der Sedanstraße durch. Von dem Hubwagen aus fielen ihnen drei Männer auf, die an ihrem Firmenwagen standen. Einer der Männer hatte bereits einen Werkzeugkoffer an sich genommen und eine Jacke darübergelegt. In dem Koffer befanden sich eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber. Die drei Täter liefen anschließend zu einem in der Nähe geparkten Auto und stiegen in dieses ein. Als sich das Auto mit den drei Männern in Bewegung setzte, stellte einer der beiden Dachdecker den Firmenwagen quer auf die Fahrbahn und hinderte die Täter an der Flucht. Einer von ihnen stieg aus und flüchtete zu Fuß in Richtung der Bahnhofshinterfahrung. Die anderen beiden Männer blieben bis zum Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort und übergaben das Werkzeug an die Dachdecker. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen ein. (sen)

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