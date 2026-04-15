PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht im Lennetal gesucht - Beweismittel sichergestellt

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht im Lennetal gesucht - Beweismittel sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Lennetal (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursache am Dienstag (14.04.2026) im Herbecker Weg einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 19.10 Uhr wurde die 29-jährige Halterin eines grauen Cupra Leon auf Beschädigungen am Heck ihres am Fahrbahnrand geparkten Autos aufmerksam. Sie sagte den alarmierten Polizeibeamten, dass das Fahrzeug am Morgen, gegen 07.50 Uhr, noch unbeschädigt gewesen war. Auf der Fahrbahn lag eine Kunststoffkappe, die ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers gehören könnte. Die Beamten stellten die Kappe als Beweismittel sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang oder einem möglichen Verursacher unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 07:00

    POL-HA: Nach Trunkenheitsfahrt: Polizisten finden schlafenden Mann in seinem Auto

    Hagen-Haspe (ots) - Am Montagmorgen (13.04.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer in alkoholisiertem Zustand unterwegs. In Haspe trafen Polizeibeamte den Mann schlafend und teils unbekleidet an. Um 7.30 Uhr wurde der Mann mit seinem Dacia Sandero auf der Berliner Straße von Zeugen dabei beobachtet, wie er Schlangenlinien fuhr und beim Anfahren an grünen Ampeln nur ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:45

    POL-HA: E-Scooter mit entwendeten Kennzeichen gestoppt

    Hagen-Hochschulviertel (ots) - Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten am Montag (13.04.) mehrere Straftaten fest und fertigten Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen Halter und Fahrzeugführer sowie wegen Diebstahls. Eine Streifenwagenbesatzung sah gegen 11.20 Uhr einen E-Scooter auf Höhe der Eduard-Müller-Straße, an dem ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren