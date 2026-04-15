Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht im Lennetal gesucht - Beweismittel sichergestellt

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Hagen-Lennetal (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursache am Dienstag (14.04.2026) im Herbecker Weg einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 19.10 Uhr wurde die 29-jährige Halterin eines grauen Cupra Leon auf Beschädigungen am Heck ihres am Fahrbahnrand geparkten Autos aufmerksam. Sie sagte den alarmierten Polizeibeamten, dass das Fahrzeug am Morgen, gegen 07.50 Uhr, noch unbeschädigt gewesen war. Auf der Fahrbahn lag eine Kunststoffkappe, die ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers gehören könnte. Die Beamten stellten die Kappe als Beweismittel sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang oder einem möglichen Verursacher unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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