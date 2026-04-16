POL-HA: Kriminalpolizei informiert zu den Themen Einbruchsschutz, im Alter sicher leben und Taschendiebstahl in der Stadtbücherei
Hagen (ots)
Am Samstag (18.04.) informieren die Einbruchsschutz- und Kriminalberater des Hagener Kommissariats für Prävention und Opferschutz interessierte Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Themen. In der Zeit von 10-14 Uhr können Sie die Experten in der Stadtbücherei (Springe 1, 58095 Hagen) antreffen. Sie informieren unter anderem zu den Themen Einbruchsschutz, im Alter sicher leben und Taschendiebstahl. Aber auch andere Fragen beantwortet ihnen das Kommissariat gerne. Schauen Sie einfach vorbei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (arn)
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