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Polizei Hagen

POL-HA: Kriminalpolizei informiert zu den Themen Einbruchsschutz, im Alter sicher leben und Taschendiebstahl in der Stadtbücherei

Hagen (ots)

Am Samstag (18.04.) informieren die Einbruchsschutz- und Kriminalberater des Hagener Kommissariats für Prävention und Opferschutz interessierte Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Themen. In der Zeit von 10-14 Uhr können Sie die Experten in der Stadtbücherei (Springe 1, 58095 Hagen) antreffen. Sie informieren unter anderem zu den Themen Einbruchsschutz, im Alter sicher leben und Taschendiebstahl. Aber auch andere Fragen beantwortet ihnen das Kommissariat gerne. Schauen Sie einfach vorbei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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