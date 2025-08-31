Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Einbruch in Restaurant
Haselünne (ots)
Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in ein Restaurant an der Neustadtstraße eingebrochen. Sie entwendeten Alkohol und Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.
