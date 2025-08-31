PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Restaurant

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in ein Restaurant an der Neustadtstraße eingebrochen. Sie entwendeten Alkohol und Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Dennis Dickebohm
Telefon: 0591 87 104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

