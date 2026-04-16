Polizei Hagen

POL-HA: Frauen stehlen Lebensmittel im Wert von 370 Euro und werden festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen nahmen Polizisten am Mittwoch (15.04.2026) zwei Frauen fest, die einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt begangen hatten. Die Frauen begaben sich um kurz vor 14 Uhr in das Geschäft und passierten kurze Zeit später mit einem Einkaufswagen den Kassenbereich, ohne ihre mitgeführte Ware zu zahlen. Im Bereich des Ausgangs holte eine der Frauen Lebensmittel unter ihrem Rock hervor und verstaute diese in dem Einkaufswagen. Eine Mitarbeiterin beobachtete die Tat und forderte die Diebinnen auf, sie ins Büro zu begleiten. Daraufhin hat eine der Frauen die Mitarbeiterin geschubst. Ein anderer Mitarbeiter eilte zur Hilfe und konnte das Duo festhalten bis alarmierte Polizeikräfte eintrafen.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten 17 Pakete Kaffee, sowie Tomaten und Erdbeeren. Der Gesamtwert der Ware beläuft sich auf rund 370 Euro.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 23 Jahren, die in Essen wohnhaft sind und bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Frauen nun wegen räuberischen Diebstahls. (rst)

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