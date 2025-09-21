Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Herdecke am Wochenende

Herdecke (ots)

ie Feuerwehr Herdecke wurde am vergangenen Wochenende zu mehreren Einsätzen alarmiert.

Am Freitagvormittag um 11:51 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einer gemeldeten Ölspur in der Straße In der Mansbach aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine ältere Verunreinigung vom Mittwoch handelte, sodass keine Tätigkeit erforderlich war. Ähnlich verhielt es sich am Freitagabend um 17:51 Uhr, als erneut eine Ölspur in der Habigstraße gemeldet wurde. Auch hier war kein Eingreifen notwendig. Die Ölspur im Ortsteil Sonnenstein ist bekannt. Es wurden mehrere Warnschilder aufgestellt. Die Spur ist abgestumpft und es besteht keine Gefahr für den Verkehr. Ob eine Spezialreinigung der Straße vorgenommen wird, muss der Straßenbaulastträger entscheiden.

Nur wenige Minuten später, um 17:52 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrenbaum am Bleichsteinsportplatz alarmiert. Mehrere lose Äste wurden über die Drehleiter mit einer Elektrokettensäge entfernt und anschließend zerkleinert, um mögliche Gefahren für Passanten auszuschließen.

In der Nacht zu Samstag, um 1:10 Uhr, mussten die Einsatzkräfte zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Tür in der Straße Am Berge ausrücken. Die Wohnung konnte mit einem Zweitschlüssel geöffnet werden. Die betroffene Person wurde schlafend und unverletzt angetroffen.

Am Samstagmorgen um 9:00 Uhr begleitete die Feuerwehr gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Abnahme des Herbstfestes.

Am Samstagnachmittag um 15:29 Uhr folgte ein weiterer Einsatz: Ein automatischer Brandmeldealarm in einer Gewerbehalle an der Nierfeldstraße rief die Feuerwehr auf den Plan. Es handelte sich jedoch um einen Fehlalarm, sodass kein weiteres Eingreifen erforderlich war.

