Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto gerät in Tiefgarage in Brand - rund 50.000 Euro Schaden (17.04.2026)

Singen (ots)

Am Freitagvormittag ist ein Auto in einer Tiefgarage eines Gebäudes in der Julius-Bührer-Straße in Brand geraten. Gegen 9 Uhr stellte eine Zeugin Rauch in der Tiefgarage eines Büro- und Geschäftshauses fest. Eine umgehende Nachschau ergab, dass ein dort abgestelltes Auto im Heckbereich brannte. Die zeitgleich alarmierte Feuerwehr räumte das Gebäude aufgrund starker Rauchentwicklung kurzzeitig, löschte das Fahrzeug und schleppte es aus der Tiefgarage.

Derzeit ist von einem technischen Defekt an dem VW Käfer auszugehen. Der durch das Feuer entstandene Schaden dürfte bei rund 50.000 Euro liegen.

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