Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Max-Stromeyer-Straße

Gottmannplatz - Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto (17.04.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Kreuzung Max-Stromeyer-Straße / Gottmanplatz zu einem Unfall gekommen. Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache verlor ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer die Kontrolle über sein Rad und fuhr geradeaus über die Kreuzung in einen dort an der Ampel haltenden Mercedes einer 57-Jährigen. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

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