Polizei Bochum

POL-BO: Kind (7) bei Unfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Ein siebenjähriger Junge aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, 11. April, leicht verletzt worden.

Nach bisherigem Stand fuhr ein 90-jähriger Autofahrer aus Bochum gegen 16.35 Uhr auf dem Holunderweg, als in Höhe der Hausnummer neun unvermittelt ein siebenjähriger Bochumer auf die Fahrbahn lief.

Trotz Gefahrenbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 90-Jährigen. Dabei wurde das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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