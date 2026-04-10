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Polizei Bochum

POL-BO: "Mit Rad und Tat für Sicherheit" - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Polizei und Stadt zum Start der Fahrradsaison

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Bochum (ots)

Unter dem Titel "Mit Rad und Tat für Sicherheit" fand am Donnerstag, 9. April, ein Schwerpunkteinsatz zum Start in die Fahrradsaison statt. Ein Team aus Polizei und Verkehrsüberwachung der Stadt Bochum war von 7 bis 15 Uhr im Bereich der Bochumer Innenstadt unterwegs - um zu informieren und Verstöße von und gegen Fahrradfahrende zu ahnden.

Insgesamt wurden 37 E-Scooter, 52 Fahrräder, 46 Pedelecs und 18 Pkw kontrolliert. 51 Verwarngelder wurden erhoben, unter anderem wegen des Fahrens auf Gehwegen.

Ein Team der Verkehrsunfallprävention / Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum führte an einem Informationsstand auf dem Husemannplatz zahlreiche Bürgergespräche. Dabei wurde unter anderem auf die Pedelec-Kurse hingewiesen, die auch in diesem Jahr wieder regelmäßig von der Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht angeboten werden. Start der Veranstaltungsreihe ist am Montag, 18. Mai, von 15 bis 17.30 Uhr auf dem Werner Markt. Nähere Informationen und die weiteren Termine finden Sie im Flyer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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