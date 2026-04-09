POL-BO: Mutmaßliche Einbrecherinnen flüchten - Polizei sucht Zeugen
Bochum (ots)
Als die Alarmanlage eines Hauses losging, ergriffen zwei mutmaßliche Einbrecherinnen die Flucht: Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch und bittet um Zeugenhinweise.
Am Mittwoch, 8. April, gegen 11.55 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, durch ein Fenster in eine Wohnung an der Straße "Op de Veih" einzubrechen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Frauen ergriffen die Flucht.
Die beiden Tatverdächtigen hatten lange dunkle Haare. Eine trug eine schwarze Jacke und schwarze Handschuhe, die andere einen grauen Pullover.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.
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