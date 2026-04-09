PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Mutmaßliche Einbrecherinnen flüchten - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Als die Alarmanlage eines Hauses losging, ergriffen zwei mutmaßliche Einbrecherinnen die Flucht: Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Wohnungseinbruch und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, 8. April, gegen 11.55 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, durch ein Fenster in eine Wohnung an der Straße "Op de Veih" einzubrechen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Frauen ergriffen die Flucht.

Die beiden Tatverdächtigen hatten lange dunkle Haare. Eine trug eine schwarze Jacke und schwarze Handschuhe, die andere einen grauen Pullover.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 12:18

    POL-BO: Auffahrunfall: Mofafahrer und Sozius werden leicht verletzt

    Herne (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 8. April, an der Königstraße in Herne sind ein 15-jähriger Mofafahrer und sein gleichaltriger Sozius leicht verletzt worden. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein Autofahrer (52, aus Herne) die Königstraße in Richtung Auf der Wenge. In Höhe der Hausnummer 15 musste er verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der Mofafahrer dem Autofahrer auffuhr. Dabei zogen sich der junge Herner ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:47

    POL-BO: Kabel entwendet - Diebe flüchten mit Pkw

    Bochum (ots) - In der Nacht von Dienstag, 7., auf Mittwoch, 8. April, entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in Bochum-Wiemelhausen Kabel. Zwischen 21 und 9 Uhr fuhren die unbekannten Tatverdächtigen auf die Schotterfläche hinter einer Diskothek an der Prinz-Regent-Straße. Auf der dortigen Freifläche entfernten sie mehrere dutzend Meter Kabel von Beleuchtungseinrichtungen und flüchteten unerkannt mit ihrer ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:40

    POL-BO: Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scootern - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Da ein Unfall vom 29. März noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat um Zeugenhinweise. Zwei Herner (37 und 18) waren gegen 14.15 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter in der Straße "Im Uhlenbruch" in Richtung Granitstraße unterwegs. Vor den beiden fuhr ein weiterer E-Scooter-Fahrer. Als der 37-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren