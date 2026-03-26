Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260326.2 Kiel: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf Juweliergeschäft in Gaarden - Untersuchungshaftbefehle erlassen - Folgemeldung zu 251125.1 und 251125.3

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Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Fall des bewaffneten Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft vom 24. November 2025 in der Elisabethstraße konnten nach intensiven Ermittlungen zwei Tatverdächtige ermittelt werden, für die Untersuchungshaftbefehle erlassen wurden. Ein Tatverdächtiger sitzt bereits in Haft, ein weiterer Tatverdächtiger ist derzeit unbekannten Aufenthaltes.

Am 3. März 2026 nahmen Polizeikräfte nach wochenlangen vorangegangenen Ermittlungen einen 19-jährigen Tatverdächtigen mit litauischer Staatsangehörigkeit in Köln fest. Zuvor hatten Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 13 der BKI Kiel anhand von Spuren die beiden Tatverdächtigen ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht Kiel für beide Männer Untersuchungshaftbefehle.

Der aktuelle Aufenthaltsort des zweiten Täters ist derzeit unbekannt. Nach ihm wird mit Hochdruck gefahndet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach folgender Person:

Dringend tatverdächtig ist der 32-jährige litauische Staatsbürger Marius Gegzna

Das Foto des Tatverdächtigen wird auf Beschluss des Amtsgerichts Kiel veröffentlicht, nachdem umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Bezirkskriminalinspektion Kiel nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt haben. Gegen den Tatverdächtigen besteht der dringende Tatverdacht wegen besonders schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Wer kann Hinweise zum Aufenthalt der Person geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kiel unter der Rufnummer 0431-160 33 33 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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