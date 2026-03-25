Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260325.2 Kiel: Polizeistation Wik führte Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Radverkehr durch

Kiel (ots)

Heute Vormittag führten Beamtinnen und Beamte Verkehrskontrollen im Stationsbereich durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Nutzung der Radwege entgegen der Fahrtrichtung. Die Kontrollen dienen dazu die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr zu erhöhen und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen.

Am heutigen Vormittag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Wik gezielte Verkehrskontrollen im Stationsbereich durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Nutzung von Radwegen - insbesondere auf dem verbotswidrigen Befahren entgegen der Fahrtrichtung. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen und die Einhaltung der Verkehrsregeln konsequent zu überwachen. Gerade das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stellt einen erheblichen Unfallschwerpunkt im Radverkehr dar und birgt hohe Gefahren für alle Beteiligten.

In der Zeit von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr kontrollierten die Polizeikräfte insgesamt rund 60 Verkehrsteilnehmende. Neben den Radfahrenden überprüften die Kräfte auch einige Pkw. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten verschiedene Verstöße fest, darunter die Nutzung des Handys am Steuer, verbotswidriges Parken auf dem Gehweg sowie das Befahren auf dem Gehweg sowie das Befahren von Radwegen in falscher Richtung. Sie leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei weist erneut darauf hin: Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit und die Einhaltung der Verkehrsregeln sind entscheidende Faktoren, um Unfälle zu vermeiden und Leben zu schützen.

Die meisten Verkehrsteilnehmenden zeigten sich einsichtig und begrüßten die Maßnahmen. Die konsequente Überwachung und Kontrolle im Straßenverkehr trägt maßgeblich dazu bei, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch weiterhin gleichartige Kontrollen durchführen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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