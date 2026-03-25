Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260325.1 Eckernförde: Festnahme eines Tatverdächtigen nach dem Tötungsdelikt in Eckernförde- Folgemeldung zu 260312.1, 260313.1, 260313.2, 260316.1, 260317.1 und 260320.1

Eckernförde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Sonntag, den 22. März 2026, erließ eine Richterin des Amtsgerichts Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Tötungsdeliktes an dem 15 Jahre alt gewordenen Jugendliche aus Eckernförde gegen einen 22-jährigen Türken aus Bremen.

In der letzten Woche richteten sich die Ermittlungen zunächst gegen einen 23-jährigen Mann aus Bremen, der wegen der Tat inhaftiert worden war, aber nach Prüfung eines Alibis aus der Haft entlassen wurde. Die Ermittlungen der Mordkommission führten parallel zu einem Tatverdacht gegen den 22-jährigen Türken, der im weiteren Verlauf so weit erhärtet werden konnte, dass die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls vorlagen.

Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen stellte der Mann sich gestern in Bremen bei einer Polizeidienststelle. Der Festgenommene kam zunächst ins Polizeigewahrsam.

Zwecks Verkündung des Haftbefehles führten Polizeikräfte den Tatverdächtigen gestern am späten Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bremen vor. Der Mann kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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