PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scootern - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Da ein Unfall vom 29. März noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat um Zeugenhinweise.

Zwei Herner (37 und 18) waren gegen 14.15 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter in der Straße "Im Uhlenbruch" in Richtung Granitstraße unterwegs. Vor den beiden fuhr ein weiterer E-Scooter-Fahrer.

Als der 37-jährige Herner in Höhe der Hausnummer 48 zum Überholen ansetzte, soll der andere Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand plötzlich einen Schlenker nach links gemacht haben.

Bei dem Versuch auszuweichen, verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der unbekannte Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 37-jährigen Herner zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Sein Sozius gab an, sich selbstständig in medizinische Behandlung zu begeben.

Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 15:06

    POL-BO: Koffer aus ICE entwendet: Wer kennt diese Frau?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/200136 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Die auf den Fotos abgebildete Frau soll am 2. Juli 2025 während einer ICE-Fahrt vom Essener Hauptbahnhof nach Berlin ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 14:05

    POL-BO: Trickbetrug in Bochum - Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

    Bochum (ots) - Eine 88-jährige Bochumerin ist am Dienstag, 7. April, Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Die Polizei warnt ausdrücklich: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Elsterstraße in Kaltehardt. Dort klingelte es gegen 12.25 Uhr an der Tür der Seniorin. Ein männlicher Unbekannter gab sich als ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 12:16

    POL-BO: Firmeneinbruch an der Seilfahrt - Polizei sucht vier jugendliche Tatverdächtige

    Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Firma in der Nacht auf Mittwoch, 8. April, sucht die Polizei vier Tatverdächtige. Gegen 2 Uhr hat die Videoüberwachung aufgezeichnet, wie vier unbekannte Personen in eine Firma an der Seilfahrt 10 in Bochum eingestiegen sind. Einer aus der Gruppe hat die Plastikeinfassung eines Rolltors eingetreten. Während einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren