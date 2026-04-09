Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall zwischen zwei E-Scootern - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Da ein Unfall vom 29. März noch nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet das ermittelnde Verkehrskommissariat um Zeugenhinweise.

Zwei Herner (37 und 18) waren gegen 14.15 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter in der Straße "Im Uhlenbruch" in Richtung Granitstraße unterwegs. Vor den beiden fuhr ein weiterer E-Scooter-Fahrer.

Als der 37-jährige Herner in Höhe der Hausnummer 48 zum Überholen ansetzte, soll der andere Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand plötzlich einen Schlenker nach links gemacht haben.

Bei dem Versuch auszuweichen, verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der unbekannte Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 37-jährigen Herner zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Sein Sozius gab an, sich selbstständig in medizinische Behandlung zu begeben.

Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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