Polizei Bochum

POL-BO: Kabel entwendet - Diebe flüchten mit Pkw

Bochum (ots)

In der Nacht von Dienstag, 7., auf Mittwoch, 8. April, entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in Bochum-Wiemelhausen Kabel.

Zwischen 21 und 9 Uhr fuhren die unbekannten Tatverdächtigen auf die Schotterfläche hinter einer Diskothek an der Prinz-Regent-Straße. Auf der dortigen Freifläche entfernten sie mehrere dutzend Meter Kabel von Beleuchtungseinrichtungen und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

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