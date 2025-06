POL-HS: Verkaufsstand aufgebrochen

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Zwischen dem 15. Juni (Sonntag), 16 Uhr, und dem 16. Juni (Montag), 8.10 Uhr, brachen Unbekannte einen Transporter auf, der in der Straße Horst in einer Grundstückseinfahrt abgestellt war und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

