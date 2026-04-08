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Polizei Bochum

POL-BO: Koffer aus ICE entwendet: Wer kennt diese Frau?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/200136

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildete Frau soll am 2. Juli 2025 während einer ICE-Fahrt vom Essener Hauptbahnhof nach Berlin einen Koffer entwendet haben. Mit dem gestohlenen Gepäckstück ist die Tatverdächtige gegen 19 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof ausgestiegen.

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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