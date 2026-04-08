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Polizei Bochum

POL-BO: Firmeneinbruch an der Seilfahrt - Polizei sucht vier jugendliche Tatverdächtige

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in eine Firma in der Nacht auf Mittwoch, 8. April, sucht die Polizei vier Tatverdächtige.

Gegen 2 Uhr hat die Videoüberwachung aufgezeichnet, wie vier unbekannte Personen in eine Firma an der Seilfahrt 10 in Bochum eingestiegen sind. Einer aus der Gruppe hat die Plastikeinfassung eines Rolltors eingetreten. Während einer augenscheinlich "Schmiere stand", entwendeten die Anderen daraufhin Beute aus den Räumlichkeiten. Alle flüchteten danach unerkannt.

Es soll sich um vier Tatverdächtige handeln, die alle als jugendlich beschrieben werden.

1. Person

   - blaue Basecap
   - schwarze, kurze Haare
   - graue Winterjacke (Steppjacke)
   - Jeanshose
   - schwarze Schuhe mit weißer Sohle

2. Person

   - schwarze, kurze Haare
   - weiße Jacke mit schwarzem Fleck auf dem Rücken (unten links)
   - blaues Hemd
   - Jeanshose
   - weiße Schuhe

3. Person

   - schwarzer Hoodie
   - Kapuze auf dem Kopf
   - schwarze Jeans
   - schwarze Schuhe mit weißen Schnürbändern

4. Person

   - schwarzer Hoodie
   - Kapuze auf dem Kopf
   - Schwarze Basecap
   - helle Jogginghose
   - helle Schuhe

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0234 909-8105 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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