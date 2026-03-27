POL-FR: Teningen: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 24.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Straße "Am Koppelrain" in Teningen zu einem Wohnungseinbruch.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohneinheit, indem eine Tür aufgehebelt wurde. In der Folge wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten dabei Schmuck und Bargeld.
Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 07641-582-0 zu melden.
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