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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Straße "Am Koppelrain" in Teningen zu einem Wohnungseinbruch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohneinheit, indem eine Tür aufgehebelt wurde. In der Folge wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten dabei Schmuck und Bargeld.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 07641-582-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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