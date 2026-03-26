Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald/Höllental/Titisee-Neustadt: Starker Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen und Unfälle im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 26. März 2026, führte starker Schneefall zu erheblichen Verkehrsstörungen auf mehreren Streckenabschnitten im Hochschwarzwald.

Besonders betroffen war der Bereich des Höllentals, wo sich bereits gegen 1.20 Uhr rund zehn Lkw und Sattelzüge auf der schneebedeckten Fahrbahn der B31 festfuhren.

Die Fahrzeuge waren größtenteils voll beladen und teilweise unzureichend für winterliche Straßenverhältnisse ausgerüstet, sodass ein Weiterkommen in Richtung Titisee-Neustadt nicht möglich war. Die Fahrer mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen.

Im weiteren Verlauf musste die B31 auf Höhe Neustadt vollständig gesperrt werden, nachdem ein spanischer Sattelzug den schneebedeckten Streckenabschnitt über alle drei Fahrspuren blockierte.

Auch auf den als Umleitungsstrecken genutzten Straßen - darunter die K 4907, Spirzenstrecke, die Jostalstraße, die B317 sowie die B500 - kam es zu mehreren kleineren Unfällen und liegengebliebenen Fahrzeugen. Weitere Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen ereigneten sich zudem auf der L124 (Schauinslandstrecke) sowie auf der B31 bei Kirchzarten.

Aufgrund der insgesamt niedrigen Fahrgeschwindigkeiten blieben die meisten Unfälle bei Sachschäden oder führten lediglich zu leichten Verletzungen.

Gegen 9.00 Uhr waren die betroffenen Streckenabschnitte geräumt und anschließend wieder störungsfrei befahrbar.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei entsprechenden Witterungsverhältnissen auf eine geeignete Winterausrüstung der Fahrzeuge zu achten. Zudem wird dringend empfohlen, auch tagsüber bei Schneefall das Fahrlicht aktiv einzuschalten. Die Automatikfunktion für Tagfahrlicht ist in solchen Fällen nicht ausreichend, da die Heckbeleuchtung hierbei nicht aktiviert wird.

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