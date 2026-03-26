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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Werkstatt beim Mundenhof ein - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch, 25.03.2026, in eine Werkstatt im Mundenhof in Freiburg eingebrochen. Es wurden Maschinen und Werkzeuge entwendet, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstand.

Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, wurde vermutlich im selben Tatzeitraum und möglicherweise durch dieselben Täter Dieseltreibstoff aus dem Tank eines Baggers entwendet, der im Bereich Mundenhof abgestellt war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761 476870-0 beim Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882-4421) rund um die Uhr entgegen.

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Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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