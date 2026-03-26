POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Werkstatt beim Mundenhof ein - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch, 25.03.2026, in eine Werkstatt im Mundenhof in Freiburg eingebrochen. Es wurden Maschinen und Werkzeuge entwendet, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstand.
Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, wurde vermutlich im selben Tatzeitraum und möglicherweise durch dieselben Täter Dieseltreibstoff aus dem Tank eines Baggers entwendet, der im Bereich Mundenhof abgestellt war.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761 476870-0 beim Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld zu melden.
Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882-4421) rund um die Uhr entgegen.
oec
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