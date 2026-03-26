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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kleintransporter fährt über Verkehrsinsel und fährt weiter - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.03.2026, gegen 18.35 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass an der Einmündung der Kreisstraße 6333 zur Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Ost gerade eben ein Kleintransporter über eine Verkehrsinsel gefahren sei. Der Kleintransporter sei weitergefahren. Vor Ort konnten zwei beschädigte Verkehrszeichen festgestellt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Kleintransporter geben können. Bei dem gesuchten Kleintransporter könnte es sich um einen Mercedes handeln, welcher als Zustellerfahrzeug eines Paketdienstes unterwegs ist. Der Kleintransporter dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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