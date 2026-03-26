Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Ortsverwaltung und Vereinsräumlichkeiten in Ötlingen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 24.03.2026, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 25.03.2026, 09.15 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude der Ortsverwaltung in der Dorfstraße. In dem Gebäude befinden sich auch Räumlichkeiten von verschiedenen Vereinen. Im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Türen durch massive Gewalteinwirkung aufgehebelt / eingeschlagen. Entwendet wurde ein Laptop. Durch die Massive Gewalteinwirkung auf die Türen sei ein noch nicht bezifferbarer hoher Sachschaden entstanden.

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