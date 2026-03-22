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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliches Kräftemessen: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag kam es im Bereich der Johannesstraße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Eine Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw aus einer Hofeinfahrt und übersah dabei eine herannahende Straßenbahn. Es kam zum Unfall. Der Zusammenstoß verursachte einen nicht unerheblichen Sach- bzw. Materialschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Straßenbahn war zum Unfallzeitpunkt mit Fahrgästen besetzt; auch hier wurde niemand verletzt.(SB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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