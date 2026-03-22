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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholbedingter Autounfall

Erfurt (ots)

Am Samstagabend ereignete sich auf einer Auffahrt der Ostumfahrung im Erfurter Norden ein Autounfall. Hierbei verlor ein 42-jähriger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen, der Mann wurde hierbei nicht verletzt. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Die eingesetzten Beamten konnten bei der Unfallaufnahme bei dem Fahrer einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen, was ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,56 Promille bestätigte. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet und der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. (CS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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