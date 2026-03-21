Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebstahl von Baustelle
Erfurt (ots)
In der Erfurter Löbervorstadt wurde in der Nacht auf den 20.03.2026 eine Baustelle von Dieben heimgesucht. Diese überwanden die Umzäunung der Großbaustelle und begaben sich in ein bereits errichtetes Gebäude. Aus diesem entwendeten die Täter insgesamt 30 Pakete Vinylbodenbelag. Der Beuteschaden wird auf 1.350 EUR beziffert, Sachschaden entstand nicht. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (MF)
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