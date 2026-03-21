LPI-EF: Diebstahl von Baustelle

Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Brand wurden zwei Personen schwer verletzt. Eine weitere Person wurde leblos aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen konnte zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht geklärt werden. Die beiden schwer verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser ...

mehr