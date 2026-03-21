Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gassigänger attackiert

Erfurt (ots)

Am Abend des 20.03.2026 ging ein 30jähriger Mann im Stadtteil Melchendorf arglos mit seinem Hund spazieren. Aus unbekanntem Grund wurde er hierbei aus einem Mehrfamilienhaus heraus zweimalig mit Glasflaschen beworfen. Nach einem kurzen Zwiegespräch über das Fenster wurde der Geschädigte nochmals, dieses mal mit ein Plastikgegenstand, beworfen. Glücklicherweise wurde der 30jährige nie getroffen und blieb daher unverletzt. Die eingesetzten Beamten stellten in der weiteren Folge den Wohnungsinhaber zur Rede. Er war mit knapp 1,8 Promille Atemalkohol stark angetrunken. Der 47jährige Herr muss sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. (MF)

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