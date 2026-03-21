Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungsbrand im Erfurter Norden

Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Bei dem Brand wurden zwei Personen schwer verletzt. Eine weitere Person wurde leblos aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen konnte zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch nicht geklärt werden.

Die beiden schwer verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt. Weitere Bewohner des betroffenen Gebäudes sowie angrenzender Häuser wurden durch die Feuerwehr vollständig evakuiert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache eingeleitet. (CS)

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