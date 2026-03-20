Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher vorläufig festgenommen

Erfurt (ots)

Donnerstagvormittag (19.03.2026) konnten Polizisten im Erfurter Norden einen Einbrecher stellen. Um 10:15 Uhr beobachteten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Prager Straße einen Mann, der versuchte, in mehrere Wohnungen einzubrechen. Die Zeugen alarmierten die Polizei und der Concierge des Mehrfamilienhauses versuchte, den Einbrecher aufzuhalten. Der Täter schlug dem 72-Jährigen daraufhin ins Gesicht und verletzte ihn dadurch. Polizisten stellten den polizeibekannten Mann wenig später und nahmen ihn vorläufig fest. Der 48-Jährige wehrte sich gegen seine Festnahme und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wird heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei hat Ermittlungen, u. a. wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls, der Körperverletzung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. (SO)

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