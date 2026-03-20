Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kriminalpolizei Erfurt

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Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nach dem hier abgebildeten Beschuldigten.

Die Mann steht im Verdacht, in einer Erfurter Straßenbahn sexuelle Handlungen vor einem 10-jährigen Mädchen vorgenommen zu haben. Der Täter wurde durch Zeugen als Ende 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet soll er mit einer grauen Jogginghose, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Jacke gewesen sein. Ferner trug er eine große schwarze Tasche vor seinem Bauch.

Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0040478/2023 entgegen. (DS)

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