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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen finden gestohlenes Auto

Erfurt (ots)

Gestern (18.03.2026) haben Zeugen in Erfurt ein gestohlenes Auto gefunden. Der Jeep wurde im Tatzeitraum von Dienstag (17.03.2026) circa 16:00 Uhr bis gestern circa 09:30 Uhr vom Gelände eines Autohauses in der Schmidtstedter Flur gestohlen. Bei dem Jeep handelte es sich um ein Ausstellungsfahrzeug im Wert von etwa 25.000 Euro. Als Zeugen den Jeep gestern mit heruntergelassenen Scheiben in der Tungerstraße entdeckten, nahmen diese Kontakt zu dem Autohaus auf. In der weiteren Folge meldete das Autohaus den Diebstahl. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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