Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eisdiebe brechen in Schnellimbiss ein

Erfurt (ots)

Ob sie auf der Suche nach einem Dessert waren, ist nicht bekannt. Allerdings brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen in einen Schnellimbiss in Erfurt ein. Die Diebe verschafften sich Dienstagnacht (17.03.2026) mit Gewalt Zutritt zu einem Imbiss am Nettelbeckufer. Dort stahlen sie u. a. Speiseeis im Gesamtwert von etwa 100 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geschätzt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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